تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةانخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وسط إحجام المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، في الوقت الذي يدرسون فيه أيضا مجموعة من تحديثات الشركات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 577.43 نقطة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل رابع جلسة من التراجعات، بينما نزلت المؤشرات المحلية الرئيسية كذلك، إذ تراجع المؤشران في ألمانيا وإسبانيا بواقع 0.1 بالمئة لكل منهما، بحسب رويترز.

وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة أيضا بعد موافقة المشرعين بفارق ضئيل على موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026 أمس الثلاثاء، مما شكل نصرا للحكومة ولكن بتكلفة سياسية ومالية.

وانخفضت أسهم القطاعين المالي والصناعي التي دعمت الأسواق في الجلسات الماضية. ونزلت أسهم شركات التأمين 0.4 بالمئة متأثرة بتراجع سهم إيجون سبعة في المئة بعد تقديم تحديث لتداولاتها.