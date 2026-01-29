تصاعد التوترات الأميركية-الإيرانية يرفع أسعار النفط

تصاعد التوترات الأميركية-الإيرانية يرفع أسعار النفطواصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، مدفوعة بتزايد المخاوف من احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران، أحد كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الخام من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتاً، أي ما يعادل 0.73%، لتصل إلى 68.9 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش (05:16 صباحاً بتوقيت بغداد)، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً، أو 0.92%، ليبلغ 63.79 دولاراً للبرميل.

وسجّل الخامان مكاسب تقارب 5% منذ 26 كانون الثاني الجاري، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ 29 أيلول الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه على إيران لإنهاء برنامجها النووي، مع تلويحه بإمكانية توجيه ضربات عسكرية، بالتوازي مع وصول مجموعة بحرية أميركية إلى المنطقة. وتُعد إيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يقدّر بنحو 3.2 ملايين برميل يومياً.

وقال محللون في بنك “سيتي”، في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، إن احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط بما يتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، محذرين من أن أي تصعيد إضافي قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستوى 72 دولاراً للبرميل.

كما أسهم الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية في دعم الأسعار، إذ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع المخزونات بمقدار 2.3 مليون برميل، لتصل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 كانون الثاني.

ويرى محللون أن هذا التراجع يشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب على المدى القصير، في ظل استمرار الطلب من المصافي ومحدودية الكميات المتاحة في الأسواق العالمية