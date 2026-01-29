الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة طبية حديثة أن قشور الإجاص (الكمثرى) تحتوي على مواد تعزز صحة الأمعاء وتحميها من الالتهابات.

علاج طبيعي لحماية الأمعاء من الالتهابات

أجرى القائمون على الدراسة تجارب للتحقق من تأثير البوليفينول الموجود في قشر الإجاص على التهاب القولون التقرحي، وأظهرت التجارب على الفئران المخبرية أن مستخلص البوليفينول قام بتثبيط إنتاج الجزيئات المسببة للالتهابات في الخلايا المناعية، فعند إعطاء الفئران المصابة بالتهابات الأمعاء هذا المستخلص، قلّت لديها معدلات فقدان الوزن، وانخفض مستوى الالتهابات في الدم، وقل تلف أنسجة القولون لديها بشكل ملحوظ.



وركّز الباحثون خلال الدراسة على تأثير البوليفينول على البكتيريا المعوية أيضا، ولاحظوا أنه يساعد في زيادة عدد البكتيريا التي تدعم صحة الغشاء المخاطي للأمعاء، كما يساعد في تقليل نسبة البكتيريا المسببة للالتهابات، ويخفّض النشاط المفرط للآليات المناعية في الغشاء المخاطي للأمعاء، بما في ذلك المسارات المسؤولة عن التعرف على المستضدات.



وأشار العلماء إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تبين أن فائدة هذه الفاكهة لا تكمن في لبّها فقط، بل في قشورها أيضا، وينبغي اعتبار قشور الإجاص مكونا غذائيا وظيفيا محتملا للحفاظ على صحة الأمعاء، على الرغم من أن التأكيد على فعاليتها لدى البشر يتطلب مزيدا من الأبحاث.