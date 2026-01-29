حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 06:29 مساءً - يحل نادي روما الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على نادي باناثينايكوس اليوناني مساء اليوم الخميس، في لقاء مرتقب يحتضنه "استاد أثينا الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

موعد روما ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس 29 يناير 2026، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما بتوقيت مكة المكرمة، فستبدأ المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

تُنقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، كما يمكنكم مشاهدتها مجانًا عبر تطبيق تود وبي إن كونكت.

معلق مباراة روما ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد للبطولة ان المعلق محمد بركات سيتولي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.

حكم مباراة روما ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

يقود المواجهة التي تجمع بين روما ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي تحكيمياً الحكم خوان مارتينيز مونوير.