الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الرجلة من النباتات الطبيعية التي تحمل قيمة غذائية عالية رغم إهمال الكثيرين لها، فهي تنمو تلقائيًا بين الحشائش وفي الأراضي الزراعية دون الحاجة إلى عناية خاصة، مما يجعلها متوفرة في مواسم معينة بكثرة. تتميز الرجلة باحتوائها على نسبة جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، كما تُسهم في دعم المناعة وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. وتشير بعض الدراسات إلى أن الرجلة تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، مما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب والشرايين، إضافة إلى دورها في دعم صحة الخلايا ومقاومة الالتهابات. كما تساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتحسين نشاط الدورة الدموية، وهو ما يجعلها خيارًا غذائيًا مفيدًا يمكن إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي للحصول على فوائد صحية متعددة بطريقة طبيعية وآمنة.

الكل عارفها كويس.. عشبة برية برائحة جبارة تنمو في الاجواء الوعرة لكنها تقضي على الورم الخبيث ودواء سحري

فوائد الرجلة للجسم

تحتوي الرجلة على مركبات نباتية مفيدة ومضادات أكسدة تساهم في حماية الجسم من تأثيرات الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. كما تُعد مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة القلب والدماغ وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية. وتساهم الرجلة أيضًا في تعزيز صحة الجلد والشعر بفضل احتوائها على فيتامينات مثل فيتامين A وC، إضافة إلى دورها في تقوية العظام لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم. كما تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ، وتدعم وظائف الكبد في التخلص من السموم، مما يجعلها من الأعشاب المفيدة لصحة الجسم بشكل شامل عند تناولها بانتظام وباعتدال.

طريقة تناول الرجلة والاستفادة منها

يمكن تناول الرجلة بعدة طرق حسب الرغبة، حيث يفضل البعض تناولها طازجة في السلطات لإبراز نكهتها الخفيفة والحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية. كما يمكن طهيها بطريقة مشابهة للسبانخ وإضافتها إلى الشوربة أو الأطباق الرئيسية، أو تشويحها مع القليل من الثوم وزيت الزيتون للحصول على مذاق شهي وصحي. يُنصح بغسلها جيدًا قبل الاستخدام للتخلص من الأتربة والشوائب، كما يُفضل عدم الإفراط في طهيها حتى لا تفقد جزءًا من قيمتها الغذائية. إدخال الرجلة ضمن الوجبات اليومية يساعد على تنويع النظام الغذائي ويمنح الجسم فوائد طبيعية متعددة تعزز الصحة العامة والنشاط اليومي.