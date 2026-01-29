ترتيب دوري أبطال أوروبا .. المتأهلون والراحلون

ترتيب دوري أبطال أوروبا .. المتأهلون والراحلونترتيب دوري أبطال أوروبا تصدر محركات البحث المختلفة، بعد النتائج المثيرة التي شهدتها الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة القارية أبرزها خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واختتمت مساء الأربعاء 28 يناير 2026 منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت جميع المباريات في توقيت واحد، انطلقت في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك هذا الموسم 36 فريقًا بدلاً من 32، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، فيما يخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين مرحلة الملحق (مباريات ذهاب وإياب) لتحديد بقية المتأهلين.

أبرز نتائج الجولة الثامنة:

ليفربول 6-0 قره باج

مانشستر سيتي 2-0 جالاتا سراي

برشلونة 4-1 كوبنهاجن

ريال مدريد 2-4 بنفيكا

تشيلسي 3-2 نابولي

آرسنال 3-2 كيرات

توتنهام 2-0 آينتراخت فرانكفورت

كلوب بروج 3-0 مارسيليا

بايرن ميونخ 2-1 آيندهوفن

بودو جليمت 2-1 أتلتيكو مدريد

سبورتينج لشبونة 3-2 أتلتيك بلباو

باير ليفركوزن 3-0 فياريال

أولمبياكوس 2-1 أياكس

سانت جيلواز 1-0 أتالانتا

بافوس 4-1 سلافيا براج

يوفنتوس 0-0 موناكو

ترتيب دوري أبطال أوروبا

1- آرسنال – 24 نقطة

2- بايرن ميونخ – 21 نقطة

3- ليفربول – 18 نقطة

4- توتنهام – 17 نقطة

5- برشلونة – 16 نقطة

6- تشيلسي – 16 نقطة

7- سبورتينج لشبونة – 16 نقطة

8- مانشستر سيتي – 16 نقطة (تأهل مباشر لدور الـ16)

المراكز من 9 إلى 24 يخوضون الملحق لتحديد المتأهلين:

9- ريال مدريد – 15 نقطة

10- إنتر ميلان – 15 نقطة

11- باريس سان جيرمان – 14 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد – 14 نقطة

13- يوفنتوس – 13 نقطة

14- أتلتيكو مدريد – 13 نقطة

15- أتالانتا – 13 نقطة

16- باير ليفركوزن – 12 نقطة

17- بوروسيا دورتموند – 11 نقطة

18- أولمبياكوس – 11 نقطة

19- كلوب بروج – 10 نقاط

20- جالاتا سراي – 10 نقاط

21- موناكو – 10 نقاط

22- قره باج – 10 نقاط

23- بودو جليمت – 9 نقاط

24- بنفيكا – 9 نقاط

المراكز من 25 حتى 36 ودّعت البطولة:

25- مارسيليا – 9 نقاط

26- بافوس – 9 نقاط

27- سانت جيلواز – 9 نقاط

28- آيندهوفن – 8 نقاط

29- أتلتيك بلباو – 8 نقاط

30- نابولي – 8 نقاط

31- كوبنهاجن – 8 نقاط

32- أياكس – 6 نقاط

33- فرانكفورت – 4 نقاط

34- سلافيا براج – 3 نقاط

35- فياريال – 1 نقطة

36- كيرات – 1 نقطة

