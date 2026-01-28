الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 عبر موقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - أتاح موقع نذاكر خدمة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 لكل المحافظات، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة بسهولة بداية من الأربعاء 28 يناير 2026، وذلك بالبحث باستخدام الاسم الكامل أو رقم الجلوس.

موعد ظهور النتيجة والتقارير التفصيلية على موقع نذاكر

يبدأ عرض النتائج رسميًا اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 عبر الموقع، حيث يقدم نذاكر تقريرًا شاملاً يتضمن الدرجات لكل مادة، إحصائيات الأداء، وترتيب الطالب مقارنة بزملائه في المدرسة أو الإدارة، مما يساعد في تقييم المستوى بدقة قبل بدء الترم الثاني.

خطوات الاستعلام عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الترم الأول بعد ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يدخل المستخدم إلى موقع نذاكر الرسمي أولاً.

يختار بعد ذلك الصف الثالث الإعدادي من القائمة المتاحة.

بعدها يتم إدخال الاسم بالكامل أو رقم الجلوس بدقة في الحقل المخصص.

ثم يضغط أخيرًا على زر عرض النتيجة لتظهر الدرجات كاملة مع تقرير الأداء التفصيلي فورًا.

مزايا الاستعلام عبر موقع نذاكر مقارنة بالطرق التقليدية

هناك الكثير من المميزات الذي يتمتع بها موقع نذاكر في الحصول على النتيجة، منها: