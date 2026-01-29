إشارة قوية.. تردد قناة ألوان HD 1 الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 05:19 مساءً - يتواصل اهتمام جماهير كرة القدم بالبحث عن تردد قناة ألوان HD 1 الجديد لعام 2026 خاصة بعد النجاحات اللافتة التي حققتها القناة مؤخرًا، وتحولها إلى واحدة من أبرز القنوات الرياضية المجانية على القمر الصناعي نايل سات، ونجحت قناة Alwan Sports في حجز مكانة مميزة لدى المشاهدين بفضل تغطيتها المستمرة للمباريات المحلية والعالمية، إلى جانب نقل عدد من البطولات الكبرى بجودة عالية في الصوت والصورة، دون تشفير أو تقطيع ما جعلها خيارًا مفضلًا لقطاع واسع من عشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة ألوان HD 1 الجديد على نايل سات 2026

تكتسب قناة ألوان الرياضية أهمية إضافية خلال الفترة الحالية لكونها تنقل أهم المباريات بشكل مجاني، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث عن ترددها الجديد لضبط القناة والاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتنوع على مدار الساعة، ويمكن استقبال القناة بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الرسمية التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط قناة Alwan Sports على جهاز الاستقبال

لضبط قناة ألوان الرياضية يتم الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات، وإدخال بيانات التردد بشكل صحيح، يلي ذلك الضغط على خيار البحث، وبمجرد ظهور القناة ضمن نتائج البحث، يتم حفظها لتضاف مباشرة إلى قائمة القنوات، وتصبح جاهزة للمشاهدة بجودة عالية وإشارة مستقرة.