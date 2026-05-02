اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 02:17 مساءً - يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة قوية خارج ملعبه أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب «ميستايا» مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف أتلتيكو مدريد وفالنسيا قبل اللقاء

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المواجهة وهو يسعى لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1). ويمر الفريق بفترة من تذبذب النتائج مؤخراً، حيث حقق انتصاراً واحداً وتعادلين مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها.

على الجانب الآخر، يخوض نادي فالنسيا اللقاء بطموح تحسين وضعه في جدول الترتيب مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

ويعاني الخفافيش من صعوبات فنية في الآونة الأخيرة، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد وتعادل وحيد مقابل 3 هزائم في آخر 5 مواجهات له.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3. وسيتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بإدارة تحكيمية للحكم خوسيه لويس مونويرا.

كيفية متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا عبر الإنترنت

بإمكانكم متابعة المباراة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا عبر الإنترنت من خلال تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV". توفر هذه المنصات خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، مما يتيح للمشجعين فرصة مشاهدة اللقاء ومتابعة كافة أحداثه وتفاصيله لحظة بلحظة