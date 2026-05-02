أخبار اليمن : الأمم المتحدة تكشف توسع الاحتلال بغزة

الأمم المتحدة تكشف توسع الاحتلال بغزة
كشفت الأمم المتحدة، أنّ إسرائيل وسّعت من احتلالها في قطاع غزة عبر إنشائها "الخط البرتقالي" داخل "الخط الأصفر"، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، "إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى "الخط البرتقالي"، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع إسرائيل عند تجاوز "الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشراً على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للمنظمة باتت تبعث على القلق".
يذكر أن "الخط الأصفر" هو خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه جيش الاحتلال مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية.
