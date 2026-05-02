معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 02:17 مساءً - يستعد فريق برشلونة لمواجهة هامة خارج دياره أمام نظيره أوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب «أل سادار» مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف برشلونة وأوساسونا قبل اللقاء

يدخل نادي برشلونة هذه المواجهة وهو يمر بفترة فنية ممتازة، حيث نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، مقابل هزيمة واحدة فقط. ويسعى النادي الكتالوني لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين دون رد (2-0) لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر، يخوض فريق أوساسونا اللقاء وهو يحاول تحسين نتائجه وموقعه في الترتيب، وسط حالة من تذبذب المستويات مؤخراً، إذ حقق الفريق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مواجهات له.

وتمثل المباراة تحدياً كبيراً لأصحاب الأرض أمام متصدر الدوري، لكنهم يطمحون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

معلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1. وسيتولى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة.

طرق متابعة مباراة برشلونة ضد أوساسونا عبر الإنترنت

بإمكانكم متابعة المباراة التي ستجمع بين برشلونة وأوساسونا عبر الإنترنت من خلال تطبيق beIN Connect أو منصة TOD TV توفر هذه المنصات خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين.