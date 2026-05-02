وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز الطب الرياضي بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 03:30 مساءً - أجرى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، صباح اليوم، جولة تفقدية بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بالمركز، والوقوف على نسب الإنجاز، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة المنشآت الطبية والرياضية وتحديث بنيتها التحتية.

وتفقد الوزير خلال الجولة مراحل العمل المختلفة، والتي تشمل تطوير العيادات الطبية، وتحديث أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب دعم المركز بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطب الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التطوير يأتي ضمن استراتيجية الارتقاء بمنظومة الطب الرياضي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للرياضيين، تسهم في إعدادهم والحد من الإصابات وتسريع التأهيل، مشيراً إلى أن المركز يخدم المنتخبات القومية والأندية ويوفر الرعاية للأبطال خلال مختلف المنافسات.

وشدد جوهر نبيل على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق المواصفات المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدورية لمشروعات التطوير في مختلف المحافظات.