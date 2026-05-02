بالفيديو.. الخبير محمد الأحمدي يكشف أخطر أطعمة ومشروبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 02:17 مساءً - كشف المختص في فسيولوجيا الجهد البدني محمد الأحمدي، عن مجموعة من العادات الغذائية الشائعة التي قد تُلحق أضرارًا مباشرة بوظائف الدماغ، محذرًا من الاستهلاك المفرط لبعض المشروبات والأطعمة اليومية التي يعتقد كثيرون أنها غير مؤذية.

محمد الأحمدي يكشف أخطر أطعمة ومشروبات تضعف وظائف الدماغ

أوضح الأحمدي خلال ظهوره عبر قناة السعودية، أن المشروبات المحلاة بالسكر تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة سلبًا على صحة الدماغ، مشيرًا إلى أن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات المضافة، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في التركيز والذاكرة مع مرور الوقت، فضلًا عن تأثيرها على التوازن الكيميائي داخل المخ.

وفي سياق متصل، لفت إلى خطورة الكربوهيدرات المكررة، موضحًا أنها من أكثر المكونات الغذائية ارتباطًا بتدهور الأداء الذهني، حيث تشمل هذه الفئة منتجات مثل البسكويت، والرقائق "الشيبسي"، والحلويات المصنعة، وأكد أن هذه الأطعمة تفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم، يعقبه انخفاض حاد يؤثر على نشاط الدماغ.

تحذيرات الأحمدي من الأطعمة المملحة

حذر الأحمدي من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح، موضحًا أن الاستهلاك الزائد للصوديوم قد ينعكس سلبًا على صحة الأوعية الدموية، بما في ذلك تلك التي تغذي الدماغ، ما قد يزيد من احتمالية حدوث مشاكل في الوظائف الإدراكية على المدى الطويل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تبني نمط غذائي متوازن، يعتمد على الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية، للحفاظ على كفاءة الدماغ وتعزيز القدرات الذهنية بشكل مستدام.