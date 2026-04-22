بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 23.28 نقطة بنسبة بلغت 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8871.91 نقطة، بعد تداول 544.2 مليون سهم عبر 28985 صفقة نقدية بقيمة 110.9 مليون دينار كويتي (نحو 339.3 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29.92 نقطة بنسبة بلغت 0.36 في المئة، ليبلغ مستوى 8312.09 نقطة، من خلال تداول 382.5 مليون سهم عبر 18006 صفقات نقدية، بقيمة 49.8 مليون دينار (نحو 152.3 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 35.80 نقطة، بنسبة بلغت 0.38 في المئة، ليبلغ مستوى 9451.39 نقطة، من خلال تداول 161.6 مليون سهم عبر 10979 صفقة نقدية، بقيمة 61 مليون دينار (نحو 186.6 مليون دولار).
بدوره، انخفض مؤشر "رئيسي 50" 43.38 نقطة بنسبة بلغت 0.47 في المئة، ليبلغ مستوى 9140.55 نقطة، من خلال تداول 355.4 مليون سهم عبر 15555 صفقة نقدية بقيمة 45.7 مليون دينار (نحو 139.8 مليون دولار).
