الذهب يرتفع مع تراجع النفط

الذهب يرتفع مع تراجع النفطسجلت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض أسعار النفط عقب قرار تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف من تصاعد التضخم واستمرار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية ‌0.9 بالمئة إلى 4755.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.1 بالمئة إلى 4772.90 دولار.

وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها بنحو دولار في بداية التعاملات في آسيا، إذ يقيم المستثمرون آفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب تمديد وقف إطلاق النار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 98.27 ‌دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست 99.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 89.39 دولار، بعد ان ارتفعت إلى 90.71 دولار.