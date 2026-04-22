أخبار مصرية

كشف ملابسات تضرر سيدة من اعتداء شخص عليها وابتزازها بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 09:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات على المارة والتعدى عليهم بالسب فى إطار ابتزازهم بالقاهرة.

 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ووالدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبسؤال الأخيرة أقرت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى عليها وأولادها بالسب وتهديدهم بالإيذاء وقيامه بإلقاء زجاجات فارغة عليهم.

 

أمكن ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل - مقيم بذات دائرة القسم) وبحوزته (3 زجاجات فارغة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا