باريس سان جيرمان ضد نانت.. مصطفى محمد يعود للتشكيل الأساسي لفريقه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 08:32 مساءً - عاد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، إلى التشكيل الأساسي لفريقه نانت، استعدادًا لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان، مساء اليوم، على ملعب «حديقة الأمراء»، في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الرسمي

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: جيلبير – علي يوسف – كوزا – أكاباندي

خط الوسط: ماشادو – سيسوكو – ليرو – ليبينانت

خط الهجوم: مصطفى محمد – أبلين.

بي إس جي ضد نانت في الدوري الفرنسي

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن لانس صاحب المركز الثاني، ويأمل في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط، ومصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام ليون بنتيجة 1-2

.

في المقابل، يحتل نانت المركز الـ17 برصيد 20 نقطة، ويصارع للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب لإنعاش آمال البقاء.

تألق مصطفى محمد

واستعاد مصطفى محمد حسه التهديفي مؤخرًا، بعدما سجل هدفًا مميزًا في شباك بريست ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليكسر صيامًا تهديفيًا دام 84 يومًا منذ آخر أهدافه أمام نيس في يناير الماضي.

ورفع المهاجم المصري رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، بعدما سجل سابقًا أمام ستراسبورج وموناكو ونيس، قبل أن يضيف هدفه الأخير إلى سجله.

ويطمح مصطفى محمد لاستعادة مستواه المعهود، من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.