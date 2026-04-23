بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 7.09 نقطة أي بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8879 نقطة. وتم تداول 417.4 مليون سهم عبر 26314 صفقة نقدية بقيمة 92.4 مليون دينار كويتي (نحو 282.7 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 75.30 نقطة أي بنسبة 0.91 في المئة ليبلغ مستوى 8387.39 نقطة من خلال تداول 277.7 مليون سهم عبر 15058 صفقات نقدية بقيمة 37.9 مليون دينار (نحو 115.9 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 7.05 نقطة أي بنسبة 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 9444.34 نقطة من خلال تداول 139.7 مليون سهم عبر 11256 صفقة بقيمة 54.4 مليون دينار (نحو 166.4 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 81.09 نقطة أي بنسبة 0.89 في المئة ليبلغ مستوى 9221.64 نقطة من خلال تداول 237.7 مليون سهم عبر 11712 صفقة نقدية بقيمة 31.5 مليون دينار (نحو 96.3 مليون دولار.)
