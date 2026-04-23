أخبار اليمن : تدشين حملة للرقابة على الأسعار في إب

تدشين حملة للرقابة على الأسعار في إبدشن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة إب، اليوم، حملة ميدانية للرقابة التموينية وضبط المخالفات السعرية والاطلاع على المخزون التمويني الاستراتيجي.

تهدف الحملة التي تستمر عدة أيام إلى منع أي تلاعب بالأسعار، والتأكد من توفر المخزون التمويني الاستراتيجي، والرقابة على الأفران والمخابز للتحقق من الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان تقديم خدمات تموينية مناسبة للمواطنين.

وأكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة بالمحافظة حسين شريف، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف قوت المواطنين، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت مهامها منذ اليوم الأول.

وأوضح أن الحملة أسفرت في يومها الأول عن ضبط خمس مخالفات في عدد من الأفران والمخابز، نتيجة عدم الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن المكتب مستمر في تنفيذ الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة فرق ميدانية متخصصة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الاستقرار التمويني في المحافظة.