أسرار الفراعنة قدامك.. لحظة تاريخية في المتحف المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 06:29 مساءً - منذ ساعات قليلة عرض المتحف المصري واحد من أبرز وأهم القطع الفنية النادرة في معرض "النيل نبض الحضارة المصرية"، حيث يوفر لزواره طبقاً فخارياً ملوناً يشير لمشهد حي من بيئة النيل في العصور المصرية القديمة.

أسرار بتتنفس من الماضي.. داخل المتحف المصري

يظهر الطبق مشهد تاريخي للصيد داخل أحراش النيل، وذلك لظهور رجلان في حالة من الحركة والمغامرة، حيث إنهم كانوا محاطين بعناصر طبيعية مميزة مثل: نباتات البردي وزهور اللوتس، ويأتي هذا المشهد كتصوير فني يعكس مدي اتحاد المصري القديم ببيئته الطبيعية، واعتماده عليها كمصدر حياة وإلهام.

موعد افتتاح المعرض الأثري

يستقبل المتحف الزوار بشكل يومي من الساعة 9 صباحاً وحتي 5 مساءاً، حيث إنه يقع المعرض المميز رقم 40 بالدور الأرضي، ما يوفر للزوار فرصة عظيمة لإستكشاف ذلك العمل الفني المميز، بالإضافة عناصر أخري من التراث الأثري الذي يعكس روح العظمة والتنوع للحضارة المصرية القديمة.