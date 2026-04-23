انقطاع المياه في الإسكندرية غدًا الجمعة 24 أبريل.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 06:29 مساءً - أزاحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية الستار عن تنفيذ خطة مؤقتة لانقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق غرب الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، ولمدة تصل إلى نحو 20 ساعة متواصلة، نتيجة أعمال فنية تتعلق بنقل أحد الخطوط الرئيسية المغذية للمياه.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية غدًا

أوضحت الشركة في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمال التطوير الجارية التي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والتي تستهدف تطوير مسار القوس الغربي المعروف بمحور اللواء عمر سليمان، حيث سيتم تنفيذ عملية ترحيل لخط مياه رئيسي بقطر 1500 مم، وهو الخط المغذي لرافع مياه برج العرب الجديد.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال ستؤدي إلى تأثر خدمة المياه في عدد من المناطق الواقعة غرب المدينة، حيث من المتوقع حدوث ضعف في الضغوط أو انقطاع كامل للمياه عن مناطق جهاز مدينة برج العرب، وبرج العرب القديم، وقرية بهيج، وأبو صير، ومنطقة الغريبات.

موعد قطع المياه في الإسكندرية غدًا

أشارت الشركة إلى أن فترة تنفيذ الأعمال ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة، على أن تستمر لمدة 20 ساعة متواصلة حتى الانتهاء من أعمال الترحيل وإعادة تشغيل الخط بشكل طبيعي.

وفي إطار التخفيف على المواطنين، ناشدت الشركة السكان في المناطق المتأثرة ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا خلال فترة الانقطاع، وتخزين كميات كافية للاستخدامات الضرورية.

وأعلنت الشركة عن تخصيص قنوات تواصل لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، وكذلك عبر الرقم 035815700 من أي هاتف محمول، بالإضافة إلى رقم واتساب 01210067677، إلى جانب إتاحة خدمة تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة.