أحدث إصدارات شركة تويوتا الجديدة.. سيارة Yaris Cross...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 06:29 مساءً - أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية الشهيرة "تويوتا" سيارة حديثة تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، وأطلقت الشركة على السيارة اسم Yaris Cross وحرصت على تصنيعها بمظهر جذاب وحديث وبلون مميز حصري.

مواصفات سيارة Yaris Cross الحديثة

تأتي السيارة بلون عصري ومميز مع كشافات أمامية تعمل بتقنية الإضاءة المزدوجة، وتأتي عجلات السيارة بقياس مناسب يصل إلى 17 أو 18 بوصة، كما يأتي التصميم الداخلي للسيارة مميز وجذاب مع مقاعد رياضية فاخرة وإضاءة داخلية فاخرة وشحن كلاسيكي للهواتف ومرايا جانبية قابلة للطي بشكل كهربائي.

تحتوي السيارة على مقاعد قابلة للطي وتساع مساحتها الداخلية لخمسة ركاب مما يجعلها مناسبة خاصةً للعائلات، وتحتوي على مجموعة أنظمة داخلية حديثة تزيد من مستوى الراحة مثل منظم سرعات ونظام الحفاظ على المسار ونظام ما قبل التصادم.

