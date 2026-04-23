بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية بفارق 8 ملايين يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 06:30 مساءً -

يتفوق فريق بيراميدز على نظيره الزمالك في القيمة التسويقية قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بفارق يقارب 8 ملايين يورو.

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز نحو 23.30 مليون يورو، مقابل 15.28 مليون يورو للزمالك، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ما يعكس تفوقًا ماليًا واضحًا للفريق السماوي قبل اللقاء.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يستعد فيه الفريقان لخوض مواجهة قوية ضمن مرحلة الحسم في بطولة الدوري، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الممتاز

يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل تعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب، وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل وعدم التهاون أمام فريق بحجم بيراميدز، مع أهمية استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة في الدوري، سجلا لاعبو بيراميدز خلالهم 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.