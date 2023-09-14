انت الان تتابع خبر فنان مصري شهير يبكي على الهواء ويصدم المشاهدين.. ماحدث لابنته يشيب له شعر الرأس! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفنان المصري صبحي خليل انهار باكياً على الهواء مباشرة بسبب ظروف ابنته الصحية. خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، تلقَّى خليل مكالمة من ابنته داليا التي تعاني من مرض السرطان منذ 7 سنوات. وأثناء المكالمة، أوضحت داليا أنها خضعت للعديد من العمليات الجراحية ووجهت رسالة مؤثرة إلى والديها. قالت: "مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، وبدعيلهم باستمرار". صبحي خليل دخل في نوبة بكاء على أثر المكالمة، في حضور الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وتحدث بالتفصيل عن جوانب الأزمة الصحية التي ألـمَّت بابنته. وكشف أنه لم يعلم بحقيقة مرض ابنته خلال مدة عام ونصف، وأشار إلى المواقف الصعبة التي تعرضت لها أسرته بسبب تلك المأساة. ووصف داليا بأنها "بطلة بـ100 راجل" بسبب ما عانته خلال رحلة المرض، قائلاً: "داليا بنتي أكتر حد بيغيير عليا أكتر من زوجتي نجوى". يُذكر أن صبحي خليل هو ممثل مصري من مواليد عام 1961، قدَّم أكثر من 100 عمل فني، بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن العشرين عبر المسلسل التاريخي "الإمام البخاري"، ومن أهم أعماله الفنية دوره في مسلسل "العار".