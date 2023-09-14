انت الان تتابع خبر بعد أن طرده من المسرح في حفل روائع الموجي ثم لحق خلفه.. وائل جسار لأول مره يكشف عن تفاصيل صادمة لخلافه مع صابر الرباعي وهكذا رد الأخير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن خلافات كبيرة بين الفنانين العرب وائل جسار من جهة وصابر الرباعي وجورج وسوف من جهة أخرى.

في التفاصيل، رد الفنان اللبناني وائل جسار على أنباء خلافه مع الفنان التونسي صابر الرباعي، والتي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفل "روائع الموجي" بالسعودية. وقال جسار بمداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه لم يختلف مع الرباعي في كواليس الحفل، مؤكدًا أنهما صديقان مقرَّبان جدًّا.

وأضاف أن صابر قلق عليه كثيرًا عندما تعرَّض لوعكة صحية خلال الحفل، وطلب منه المغادرة ومتابعة صحته مع الطبيب فورًا، معلقًا: "هو صديقي وحبيبي.. وكل اللي بيتقال كلام بالهوا".

ونفى جسار أيضًا وجود خلاف بينه وبين الفنان السوري جورج وسوف بعد أن نصحه باعتزال الفن بسبب حالته الصحية، مؤكدًا أن وسوف تفهم قصده ونيته.

وتابع: "هو مدرسة كبيرة أنا وغيري تعلمنا منها.. الله يعطيه الصحة وطولة العمر ويقدملنا اعمالا تروقنا".