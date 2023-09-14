انت الأن تتابع خبر مستجدات صادمة بواقعة طرد دنيا بطمة من مراكش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد تصدرت حديث مواقع التواصل بعد انتشار مقطع فيديو يوثق واقعة طردها من مراكش اثناء توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الزلزال.

ورغم حالة الجدل التي تسبب بها هذا الفيديو، وانقسام الأراء بين مؤيد ومعارض لسلوك المواطنين التزمت الفنانة المغربية بالصمت ولم تعلق على الحادثة، رغم ظهورها بحالة عصبية في الفيديو المتداول.

وبعد أيام من الواقعة قررت دنيا بطمة التعليق على ما حدث عبر حسابها على مواقع التواصل، واكتفت بالقول: "شكرًا للصحافة النزيهة اللي تنقل الأحداث كما هي.. مش وقت الكذب والتربص.. شمّروا عن سواعدكم وعاونوا ولو بالقليل.. عاش الملك".

تفاعل الجمهور مع تعليق النجمة المغربية واعربوا عن استيائهم من نشر الأقوال والأخبار غير الواقعية، واعلنوا تضامنهم مع الفنانة التي تتمتع بحس إنساني، بينما سخر البعض من نحاولة انكار ما حدث رغم ان الفيديو وثق الواقعة كاملة بالصوت والصورة ولا مجال لتغيير الحقيقة.

الجدير بالذكر ان الأنباء تباينت حول سبب طرد بطمة من مراكش أثناء توزيع المساعدات، حيث أشار البعض ان اسلوب حياتها وملابسها الجريئة واطلالاتها البعيدة عن العادات والتقاليد هي السبب، بينما لفت البعض الآخر ان غنائها خلال فترة الحداد على ضحايا الزلزال هو ما أغضب المواطنين في المغرب.

يذكر ان دنيا عانت من أزمة فنية مؤخرا بعد حذف أكثر من أغنية عن اليوتيوب بسبب تقديم أغاني من التراث الجزائري دون اخذ إذن.