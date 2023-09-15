بشرى تنهار باكية.. والسبب "سرطان الثدي"

دخلت الممثلة المصرية بشرى في نوبة بكاء في أثناء مقابلة، على هامش عرض خاص لفيلمها "أولاد حريم كريم".

ولم تتمالك بشرى نفسها لدى سؤال منصة "ET بالعربي" لها عن سرطان الثدي، وانهارت باكية.

وتلقّت بشرى سؤالاً حول إذا ما كانت قد عاشت تجربة لمرض سرطان الثدي مع أحد المقربين لها من العائلة أو الأصدقاء في وقت ما.

وأجابت بشرى وهي في حالة انهيار شديد: "كلنا فقدنا أشخاص سواء من الأهل أو أصدقائنا، أو من الجيران أو زملاء".

وتابعت: "لا تخلو عائلة من فقيد بسبب هذا المرض اللعين".

جاء ذلك أثناء مشاركة بشرى ونجوم فيلم "أولاد حريم كريم" في عرض خاص لإحدى الجمعيات الخيرية لمحاربات سرطان الثدي.

وشاركت بشرى في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم"، والمعروض في دور العرض منذ أسابيع.



وقالت في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الفيلم حقق نجاحاً جماهيرياً رائعاً.

فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وبشرى وعلا غانم وآخرين.

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