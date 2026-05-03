نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ بداية أزمة الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 08:01 مساءً - العربية نت _ بعد مرور 60 يوماً على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع، في انعكاس مباشر لتداعيات التوتر الجيوسياسي على أسواق الطاقة.

متوسط سعر الجالون يقترب من 4.5 دولار

ووفقاً لبيانات صادرة عن الرابطة الأميركية للسيارات (AAA)، ارتفع متوسط سعر جالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة بنحو 8% خلال شهر واحد فقط، أي ما يقارب 40 سنتاً، ليصعد من 4.06 دولار إلى 4.39 دولار للجالون.

لكن الصورة تصبح أكثر حدة عند المقارنة مع الفترة التي سبقت اندلاع الحرب. فمنذ أواخر فبراير، أي قبل بدء العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قفز متوسط سعر الجالون بنحو 50%، بزيادة تقترب من 1.50 دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبق اندلاع النزاع، وفقاً لما نقلته “USA Today”، واطلعت عليه “العربية Business”.

ورغم تباطؤ وتيرة الارتفاع خلال شهر أبريل، فإن أسعار البنزين واصلت الزحف صعوداً، مع تباينات واضحة بين الولايات. فقد شهدت ولايات مثل أوهايو وميشيغان وإنديانا ارتفاعات حادة تجاوزت 20% خلال أسبوع واحد فقط، في حين سجلت ولايات أخرى مثل فلوريدا وأريزونا زيادات أسبوعية هامشية تقل عن 2%.

ولا تزال كاليفورنيا تتصدر الولايات من حيث أعلى أسعار البنزين، حيث يدفع السائقون هناك في المتوسط 6.06 دولار للجالون، بزيادة تقارب 3% خلال أسبوع واحد، وهو اتجاه مستمر منذ بداية الصراع.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعموماً، تتحمل ولايات الغرب والساحل الغربي العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، إذ تضم قائمة الولايات الخمس الأعلى سعراً كلاً من كاليفورنيا، وهاواي (5.64 دولار)، وواشنطن (5.61 دولار)، وأوريغون (5.21 دولار)، ونيفادا (5.15 دولار). ويعزى ذلك جزئياً إلى معايير بيئية أكثر صرامة وارتفاع الضرائب على الوقود في تلك الولايات.

وبرغم التوصل إلى هدنة ممتدة بين واشنطن وطهران، تبدو عودة أسعار البنزين سريعاً إلى مستويات ما قبل الحرب أمراً غير مرجح. فمع استمرار الحصار البحري الأمريكي، وقيام إيران مؤخراً بالاستيلاء على ثلاث سفن شحن، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز معطلة، بحسب تقارير ل”BBC”. في الوقت نفسه، تشير قراءات رسمية أميركية وإيرانية إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق دائم لا تزال بعيدة، فيما وصفت شبكة CBS News الوضع القائم بأنه “جمود مكلف”.

داخلياً، تحولت أسعار البنزين المرتفعة إلى ورقة سياسية ساخنة، خصوصاً لدى الديمقراطيين. فقد رد حاكم ولاية واشنطن، الديمقراطي بوب فيرغسون، على مطالب تعليق ضريبة الوقود بتوجيه اللوم إلى الرئيس دونالد ترامب، قائلاً: “إذا كان الناس قلقين بشأن أسعار البنزين، فعليهم الاتصال بدونالد ترامب”، وفقاً لقناة KING 5 المحلية. وفي السياق ذاته، وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم الرئيس ترامب بأنه “غير مستعد” للتعامل مع تداعيات الحرب في إيران، مشيراً إلى الارتفاع الواسع في أسعار الوقود على مستوى البلاد.

ورغم هذه القفزات، لا تزال بعض الولايات تحتفظ بأدنى أسعار للبنزين، من بينها جورجيا (3.80 دولار)، وأوكلاهوما (3.82 دولار)، ومسيسيبي (3.83 دولار)، وأركنساس ولويزيانا (3.84 دولار لكل منهما)، إضافة إلى كانساس (3.88 دولارات) وتكساس (3.90 دولار). ومع ذلك، لم تسلم هذه الولايات بدورها من ضغوط الارتفاع مقارنة بالشهر الماضي.

وخلال الشهر الأخير، كانت ولايات إنديانا وأوهايو وميشيغان الأكثر تضرراً، إذ ارتفعت أسعار البنزين فيها ما بين 22% ونحو 30% منذ الأول من أبريل. وعلى الرغم من أن ميشيغان سجلت تراجعاً مؤقتاً في الأسعار خلال الشهر الماضي، فإن الاتجاه انعكس بقوة لاحقاً، لترتفع أسعار الغالون في الولايات الثلاث بنحو دولار واحد خلال فترة قصيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ بداية أزمة الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.