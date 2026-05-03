مسئول بوزارة الزراعة: باكل هياكل الفراخ وهي صالحة للأكل ومفيهاش مشكلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 09:30 مساءً - قال د. طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتناول هياكل الفراخ ويحبها، مؤكدًا أنها صالحة للاستهلاك ولها فوائد غذائية متعددة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين أن جميع أجزاء الفراخ يمكن تناولها باستثناء الريش والمنقار والأظافر، مشيرا إلى أن هياكل الفراخ تعتبر وجبة عادية وطبيعية لدى كثير من المواطنين، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة وفقا للعادات الغذائية للمواطنين.

وشدد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على ضرورة عدم التشكيك في هذه المنتجات أو إثارة البلبلة حولها، مؤكدا أن الدولة والجهات الرقابية تُخضع كافة منتجات الدواجن لرقابة صارمة قبل طرحها في الأسواق، بما يضمن سلامتها وجودتها.