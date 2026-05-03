الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي المضبوطة بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 09:30 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استلام حديقة حيوان الاسكندرية، صغار الشمبانزي، والتي تم ضبطها بمطار القاهرة الدولي، أمس، حيث تم إيداعها في بيئة آمنة وبدء تقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها.

الإجراءات البيطرية العاجلة

وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن صغار الشمبانزي الثلاث، إلى جانب مجموعة من الزواحف النادرة، خضعت فور وصولها لسلسلة من الإجراءات البيطرية العاجلة، شملت الفحص الإكلينيكي الشامل، وتقييم الحالة الصحية العامة، وقياس المؤشرات الحيوية، فضلا عن تقديم السوائل التعويضية والعلاج الداعم لمواجهة آثار التخدير والإجهاد الناتج عن النقل غير الآمن.

وأضاف أنه تم إعطاء الحيوانات التطعيمات الوقائية اللازمة وفق البروتوكولات البيطرية المعتمدة، مع إخضاعها لبرنامج حجر صحي مؤقت داخل الحديقة، للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية أو مشتركة وحمايتها ، كما يتم متابعه الحالة الصحية الحيوانات من المختصين بصفة دورية، قبل دمجها بشكل تدريجي مع باقي الحيوانات من فصائلها بالحديقة وعرضها للجمهور للاستمتاع بها.

برنامج تأهيل سلوكي وغذائي

وأشار إلى أنه يتم وضع برنامج تأهيل سلوكي وغذائي لصغار الشمبانزي، يتضمن توفير تغذية متوازنة مناسبة لأعمارها، وإعادة تأهيلها نفسيا للتعامل مع البيئة الجديدة، تحت إشراف فرق متخصصة من الأطباء البيطريين وخبراء رعاية الحيوانات البرية.

وكانت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الحجر البيطري، قد تمكنت من ضبط أحد الركاب المصريين المتجهين إلى الهند، وبحوزته 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير كامل، بما شكل تهديد لحياتهم، إلى جانب 10 أكياس تحتوي على زواحف نادرة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الكائنات البرية المهددة بالانقراض.

يذكر أنه فور ضبط الحيوانات، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التنسيق بين الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، والحجر البيطري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومصادرة الحيوانات، ونقلها بشكل آمن لحديقة الاسكندرية تحت إشراف بيطري متخصص.