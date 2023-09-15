رانيا يوسف تستعرض أنوثتها في إطلالة ناعمة (صور)

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" خضعت لها في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت يوسف، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورا تبدو فيها نائمة على ظهرها وترتدي فستانا باللون الأزرق الداكن مكشوف عند منطقة الصدر.







وبجانب الفستان الطويل المجسم الذي أظهر تناسق جسدها، اعتمدت رانيا مكياج بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا على الجانبين.

وأكملت الفنانة المصرية الشهيرة إطلالاتها، التي وثقتها خلال رحلتها الأخيرة إلى بيروت، بمجوهرات رقيقة من ماركة Zoughaib عبارة عن حلق وخاتم.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن فستان رانيا من تصميم فؤاد سركيس، ويتميز بلونه الأزرق اللامع وحمالة صدر واحدة، ويبلغ سعره نحو 1.099 دولاراً أي ما يعادل 33.961.63 جنيهاً.



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