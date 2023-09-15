ليلى طاهر: منزعجة من شائعات وفاتي ولهذا السبب ابتعدت عن السوشيال ميديا

أبدت الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، انزعاجها من تداول شائعات وفاتها بين حين وآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الفنانة ليلى طاهر، بحسب ما نقله على لسانها موقع "القاهرة 24" المحلي، أن تداول مثل هذه الشائعات سبب لها أذى نفسيا، موضحة أنها تصاب بضيق حينما تنال نفس الشائعات من زملائها في الوسط.
رغم ما سبق، ترى "ليلى" أن تداول شائعات وفاتها أظهر لها مدى حب الجمهور لها: "حينما يراني الناس في الشارع أو النادي يحضنوني. رأيت كيف يبدو حب الجمهور، الذي لا يصدق شائعة وفاتي".
وكشفت "ليلى" أنها ابتعدت عن مواقع التواصل، معربة عن ضيقها مما يُكتب عنها فيها، موضحة أن استعمالها يقتصر على منصة "فيسبوك" فقط لمدة قليلة.
يُشار إلى أن الجزء الرابع من سيت كوم "الباب في الباب"، المعروض في عام 2014، هو آخر عمل فني شاركت فيه ليلى طاهر، وهو بطولة كل من شريف سلامة، وأحمد خليل، وكارولين خليل وغيرهم.
ويُعد فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" آخر عمل سينمائي لها، وهو بطولة محمد هنيدي، وسيرين عبدالنور، وعمر متولي، وأمير المصري، وغيرهم الكثير.45-89-241-65 جزيرة ام اند امز
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