نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر تتصدر تريند يوتيوب أغنية 'إكشف' وتحقق ١٢ مليون مشاهدة على "تيك توك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة آيتن عامر، بأغنيتها الجديدة «إكشف» تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب احتلت المركز الخامس عشر كأفضل أغنية تريند.

أغنية اكشف تريند تيك توك

واحتلت الأغنية تريند علي موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" وقام عدد كبير من الفنانين بمشاركة الأغنية وحققت 12 مليون مشاهدة علي تيك توك.

كلمات أغنية إكشف لإبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

كلمات أغنية إكشف

ومن كلمات الأغنية: بتقول ايه ايه سمعني.. عندك قلب وبتحس ؟!

ا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني.. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

لا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني.. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

والله بدلك ع الصالح

وماليش ف اللي بقوله مصالح

اصلك جاي تقول نتصالح

فانا قولت بلفحة هوا متصاب

انما لو فايق لكلامك

وعايزني احن لايامك

واضعف وأدمع قدامك

يبقى هاتكشف مخ وأعصاب

لا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني.. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام



والله البال مارتاح غير بس بعرض كتاف معاليك

ولقيتني بزغرط يوم مالقيتك خدت الباب فى ايديك

ضحكتلي الدنيا وجاتلى

والناس كلها فرحتلي

وراجعلي تقول نتصالح.. لأ الف لا بأس عليك

والله البال مارتاح غير بس بعرض كتاف معاليك

ولقيتني بزغرط يوم مالقيتك خدت الباب فى ايديك

ضحكتلي الدنيا وجاتلى

والناس كلها فرحتلي

وراجعلي تقول نتصالح.. لأ الف لا بأس عليك

والله بدلك ع الصالح

وماليش ف اللي بقوله مصالح

اصلك جاي تقول نتصالح

فانا قولت بلفحة هوا متصاب

انما لو فايق لكلامك

وعايزني احن لايامك

واضعف وأدمع قدامك

يبقى هاتكشف مخ وأعصاب

لا الف سلامة عليك

لا الف سلامة عليك

يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

اشادة الجمهور بأغنية اكشف

وعلق جمهور الفنانة على نجاح الأغنية، حيث قال متابع: «تجنن في التمثيل وكمان أبهرتنا في الغناء، الأغنية كتير حلوة».

وعلق آخر: «ألف مبروك الأغنية تحفة من تألق لتألق».

وقال أحدهم في تعليقه: «كلمات جديدة ودمها خفيف وصوت قمر»، وأضاف آخر: «عسل يا أيتن والكلام دمة خفيف واللحن مناسب وجميل».

مشاركة آيتن عامر في فيلم عنب



من ناحية اخري تواصل الفنانة ايتن عامر، تصوير فيلم "عنب" ويشاركها العمل عدد كبير من الفنانين منهم اسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن.