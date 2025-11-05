نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. يلا شوووت.. النصر السعودي يستضيف غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النصر السعودي يستضيف غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2: موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة حاسمة أمام غوا الهندي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026. وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه "العالمي" لحسم تأهله مبكرًا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد كامل من النقاط.

ويملك النصر حتى الآن 9 نقاط بعد الفوز في جميع المباريات الثلاث السابقة، إذ بدأ مشواره بالفوز على استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة، ثم تفوق على الزوراء بهدفين دون رد، قبل أن ينتصر على غوا في الهند بهدفين لهدف. ويأمل الفريق السعودي في إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ليصبح مجموع نقاطه 12 نقطة ويؤمن بطاقة التأهل المبكر إلى الدور المقبل، بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين.

ويأتي هذا بعد تجاوز الفريق لتبعات الخروج من بطولة كأس الملك بخسارته أمام الاتحاد، حيث نجح في استعادة توازنه سريعًا بتحقيق الفوز على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين. ومن الجدير بالذكر أن شباك النصر كانت نظيفة في المباريات الثلاث الأولى، بينما شهدت مواجهة الجولة الماضية أمام غوا استقبال أول هدف للفريق في البطولة القارية.

النصر السعودي يستضيف غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية، و8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر شبكتي بي إن سبورتس والكأس، مع تغطية شاملة قبل وبعد اللقاء.

تشكيل النصر المتوقع أمام غوا الهندي – دوري أبطال آسيا 2

وبحسب التسريبات، سيبدأ النصر المباراة بالحارس البرازيلي ماتيوس بينتو في حماية المرمى، بينما يقود خط الدفاع الرباعي سلطان الغنام، عبدالإله العمري، مارتينيز، وبوشل.

وفي وسط الملعب، يعتمد خيسوس على الثلاثي علي الحسن، أنخلينيو، ومحمد مران، بينما يتولى قيادة الهجوم كل من ويسلي، هارون كمارا، وعبدالرحمن غريب، في تشكيلة هجومية تهدف إلى حسم اللقاء مبكرًا رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.