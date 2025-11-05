إنتهاء مران الأهلى على ملعب هزاع بن زايد استعداداته لمواجهة سيراميكا غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - أنهى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة سيراميكا غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ' حيث خاض الفريق المران على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية والذي سيستضيف مواجهة الغد المرتقبة.

وقاد ييس توروب المدير الفني المران وحرص على عقد محاضره قصيرة قبل بداية المران شرح خلالها بعض الجمل الفنية التي يرغب في تنفيذها امام سيراميكا.

تدريب على الكرات الثابتة

واشتمل المران على فقرات بدنية واخرى للكرات الثابتة التي طلب توروب لاعبي الفريق بضرورة استغلالها.

الاجتماع الفني للمباراة

عُقد صباح اليوم ،الأربعاء، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام سيراميكا حيث عُقد باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، حضر الاجتماع ممثلا عن النادي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ووائل محمد إداريا الفريق.

ضوابط تنظيمية في السوبر المصري

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي، وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويواجه فريق الأهلي نظيره فريق سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري ، وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 7 مساءا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من بيراميدز والزمالك على لقب البطولة.