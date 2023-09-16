نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمي أبو ضيف تنشر صور من كواليس مسلسلها الجديد "حدث بالفعل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء كواليس مسلسلها الجديد "حدث بالفعل"، حكاية "تحت الحزام"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت الفنانة سلمي أبو ضيف على هذه الصور قائلةً:" من خلف كواليس حكاية تحت الحزام.. الحلقة التالته والأخيرة يوم الأربعاء القادم.. تفتكروا أميرة هيحصل ايه معاها ".



موعد عرض حكاية تحت الحزام

سيتم عرض مسلسل حدث بالفعل تحت اسم “تحت الحزام” على منصة Jawwy TV الإلكترونية، يوم الأربعاء من كل أسبوع وكل قصة ستكون مختلفة عن الآخرى، وكانت بداية انطلاق العمل يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

قصة حكاية تحت الحزام



تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على المقربين للمريض ومن حوله، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، والقصة الأولى عبارة عن 3 حلقات.

وتدور أحداث حكاية تحت الحزام والتي تعد أولى حكايات المسلسل، حول قصة حقيقية حدثت بالفعل في الأردن، وهي طبيبة نفسية ولكنها تعاني من اضطرابات نفسية، وتعاني من حب التملك لنجلها وتقوم بتصرفات صادمة، حيث تقرر خطف حبيبته قبل الفرح بأيام.

أبطال حكاية تحت الحزام

و يشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.



تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

مسلسل حدث بالفعل مكون من 5 حكايات مختلفة كل حكاية مكونة من 3 حلقات بمجموع الحلقات 15 حلقة يسرد قصص لأشخاص وأحداث حقيقية نقلًا عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة.