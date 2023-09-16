نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق: ممكن أقعد على الكنبة 4 أيام مستحماش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية، عن تعليقات الجمهور لها الأخيرة، وذلك بعد نجاح مسلسل حدث بالفعل حكاية تحت الحزام، وعن صراحتها الشديدة مع الجمهور، قائلة: صراحتي ساعات كانت مؤذية وأذتني شخصيًا.. فيه ناس بتقولي انتي حوت تمثيل وفيه ناس تقولي انتي غول تمثيل، وفيه ناس تقولي انتي الشخصية بتركبك لدرجة إن إحنا بنخاف منك.. وكل الجمل دي بتخليني أتمسك أكتر بالشيء اللي أنا بحبه.

غادة تعلق علي متابعتها لتعليقات الجمهور

علقت غادة علي متابعتها لتعليقات الجمهور دائمًا: بحب أسمع التعليقات.. أنا لازم أسمع من جمهوري كل شوية.. أنا بحبك انتي شاطرة انتي لسه ممثلة محتفظة بـ الرونق اللي انتي فيه لازم أسمع ده، لإني لولا الجمهور بيقولي كده معرفش أكمل.. الجمهور بيقولي انتي ممثلة هايلة وشاطرة وبنحب شخصيتك وحبك لبنتك وأحفادك، وبنحب إن أنتي بتظهري على حقيقتك، وبنحب إن انتي صريحة، وساعات صراحتي مؤذية وأذيتني شخصيًا.

غادة عبد الرازق: ممكن أقعد على الكنبة 4 أيام مستحماش

‏



واختتمت غادة حديثها: أنا بني آدمة زي أي حد وعندها مشاكل زي أي حد، وممكن أمر بأزمة مالية زي أي حد.. وممكن أتعب وأروح المستشفى زي أي حد وممكن أكون قاعدة في البيت عندي حالة اكتئاب ولامه شعري وقاعدة على الكنبة.. وممكن أقعد على الكنبة لمدة 4 أيام ولا استحميت ولا قمت.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

من ناحية أخرى، يعرض حاليا لـ غادة عبد الرازق مسلسل "حدث بالفعل"، الذي تعرض القصة الأولى منه بعنوان "تحت الحزام"، يشارك في البطولة كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي، سيتم عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية تحت الحزام على منصة Jawwy TV الإلكترونية، يوم الأربعاء من كل أسبوع وكل قصة ستكون مختلفة عن الآخرى، وكانت بداية انطلاق العمل يوم الأربعاء 13 سبتمبر



قصة حكاية تحت الحزام

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على المقربين للمريض ومن حوله، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، والقصة الأولى عبارة عن 3 حلقات.

وتدور حكاية تحت الحزام حول أم، تعمل طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

تظهر ملامح سيطرة الأم على ابنها ومعرفتها بكل تفاصيل حياته من المشاهد الأولى في الحلقة، ولكن يحدث التصاعد في الأحداث سريعا، عندما تلاحظ الأم محاولة خطيبة ابنها تغيير مسارات الابن والابتعاد عنها، من خلال إقناعه بالحصول على فرصة وظيفة خارج مصر.

وتستغل الطبيبة النفسية معرفتها السابقة بخطيبة ابنها، لأنها كانت مريضة اكتئاب حاد وإحدى مرضاها، لذلك تستغل الثقة بينهما وتضع لها مخدر ثم تخطفها في إحدى الأماكن النائية، وتقيدها بسلاسل وتعطيها حبوب مهدئة لكي تحاول السيطرة عليها.



