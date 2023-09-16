نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حجازي ينشر صور عقد قرآنه عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان محمود حجازي متابعيه مجموعة من الصور الجديدة له خلال عقد قرآنه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاهد.. صور محمود حجازي أثناء عقد قرآنه

ونشر الفنان محمود حجازي صور له برفقه زوجته، وعلق على هذه الصور قائلًا:"الحمد لله كتبنا الكتاب.. ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يا رب".



ما هي آخر أعمال محمود حجازي الدرامية؟



ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

آخر أعمال محمود حجازي السينمائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.