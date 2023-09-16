نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أعمال ينتظرها حسين فهمي قريبًا.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حسين فهمي في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد الإسكندراني، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، خلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته.

مسلسل عودة البارون

أيضًا انتهى حسين خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل عودة البارون، والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، لكنه خرج من السباق ولم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي لعرضه حتى الآن، مكون من 15 حلقة ويشارك حسين فهمى فى بطولة نهال عنبر وكاترين على وعلاء مرسى بجانب سامى مغاورى ومحمد مهران وضياء المرغنى ونخبة كبيرة من النجوم فى مقدمتهم رزان مغربى والوجه الجديد سمر أبو والأردنى عبد الرحمن خضر بدور يوسف، وتدور أحداثه حول شخصيات تعانى من هواجس الماضى، منهم عزام الرشيدى 60 عامًا الدور الذى يقدمه حسين فهمي، إذ يعود هذا المسن لمصر بعد غربة طويلة ليفتتح فندقه من جديد بعد مضى زمن كبير كان هذا الفندق مهملًا تمامًا.

فيلم الملحد

وينتظر حسين فهمي عرض فيلم الملحد، والذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، تدور أحداث فيلم الملحد في إطار درامي تشويقي حول التطرف الديني والإلحاد الذي يصيب الشباب وينتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ‏يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبل.

مسلسل السر

ويذكر ان الفنان حسين فهمي ينتظر ايضا عرض مسلسل السر، الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، ويشاركه البطولة وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، ألفت عمر، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، ويجسد فهمى من خلال العمل شخصية موظف فى إحدى المصالح الكبرى يتعرض عليه رشوة من رجال مهمة فى الدولة ال أنه يرفض بسبب إلتزامه فى العمل ويدخل السجن ظلما، المسلسل تدور أحداثه حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدى إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ ويشارك فى بطولته أيضا الفنانون عزت أبوعوف وأشرف عبدالغفور وأحمد حلاوة وعلا رامى وهشام المليجى ومنه جلال.