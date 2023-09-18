محمد رمضان بـ"البدلة الحمراء".. ما سر التمساح؟ (فيديو)

خطف الفنان المصري محمد رمضان الأنظار في فعاليات حفل توزيع جوائز "موريكس دور" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهر الفنان محمد رمضان ببدلة حمراء اللون، وقلادة ذهبية على شكل تمساح، فيما بدا جزء من صدره مكشوفًا لعدم ارتدائه لقميص.

ومع وصوله لمقر الفعالية، أجرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي لقاءً قصيرًا معه، نشرته عبر حسابها بـ"إنستغرام".

وقال "رمضان" خلال اللقاء إنه سعيد لاستلامه جائزة أفضل ممثل للعام الثاني على التوالي بـ"موريكس دور"، مؤكدًا على أن لبنان "بلد عظيم يتذوق الفن".

وعن إطلالته، سألته بوسي شلبي مازحة: "أين القميص؟"، حتى رد عليها "رمضان" بقوله: "نسيته في مصر".

ويتسلم الفنان المصري مساء الأحد جائزة أفضل ممثل بحفل "موريكس دور"، عن مسلسله "جعفر العمدة" المعروض في شهر رمضان الماضي.

دعوى قضائية



يأتي هذا التكريم بعد أيام من إقامة الإعلامي المصري عمرو أديب، دعوى قضائية جديدة ضد "رمضان"، لنظر طلب الأول بالحصول على تعويض مالي من الأخير قدره 3 ملايين جنيه مصري.

وكشف طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عن تفاصيل الدعوى قائلًا: "تم تحديد موعد الجلسة في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل، لنظر الحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه كتعويض مدني عما أصابه من ضرر بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامه 300 ألف جنيه لسبه وقذفه".

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت في 31 يناير/ كانون ثاني الماضي، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، في سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كما اعتبر الحكم أن الفنان المصري أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بمبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني.

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