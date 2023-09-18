وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي.. وصدمة في الوسط الفني

توفي الفنان المصري أشرف مصيلحي منذ قليل، عن عُمر ناهز 49 عامًا، بعد أيام من تدهور حالته الصحية.

وعانى الفنان أشرف مصيلحي في أيامه الأخيرة من ورم سرطاني، وساءت حالته بشكل بالغ.

وكشفت زوجته المخرجة منال الصيفي قبل أيام، أن حالة "مصيلحي" مستقرة لكن لا تتحسن، وعانى من آلام شديدة.

ولم تحدد الأسرة حتى كتابة هذه السطور موعدي تشييع الجنازة والعزاء.

وأصيب الوسط الفني المصري بصدمة شديدة بعد إعلان الخبر، نظرا للصداقة التي كانت تجمع الفنان الراحل بعدد كبير جدا من نجوم مصر.

من هو أشرف مصيلحي؟

هو ممثل مصري من مواليد عام 1974، ودرس بالمعهد الفني الصناعي، واحترف مهنة التمثيل بسبب عشقه لها، وقدم أول أدواره أمام نجمة الجماهير نادية الجندي في فيلم يحمل اسم "بونو بونو".

توالت بعد ذلك أعمال الفنان أشرف مصيلحي في السينما والتلفزيون ومن أبرزها: "قضية رأي عام، تاجر السعادة، الحياة منتهى اللذة، أزمة شرف، أول مرة تحب يا قلبي".

ويعد مسلسل "الطاووس" إنتاج عام 2021 آخر أعماله على شاشة التلفزيون وشارك في بطولته جمال سليمان وسهر الصايغ، والفنانة القديرة سميحة أيوب.



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