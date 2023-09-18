أشرف مصيلحي آخر الراحلين.. نجوم فارقوا الحياة في عز الشباب

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني في مصر، بعد الإعلان عن وفاة الممثل الشاب أشرف مصيلحي، بعد صراع مع مرض السرطان اللعين.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الأحد، وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد رحلة معاناة مع ورم خبيث في الدماغ استمرت نحو عامين، وعاش خلالها العديد من الانتكاسات والتردد على المستشفيات، وانتهت بوفاته في منزله.

والمصيلحي ليس الفنان المصري أو العربي الأول الذي فارق الحياة في "شبابه"، فالقائمة تطول سواء نتيجة مرض السرطان اللعين أو وفاة مفاجئة أو حتى أمراض أخرى، من بينهم:

1- أشرف مصيلحي

توفي الفنان المصري بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 49 عاما.

2- مصطفى درويش

توفي الفنان المصري مصطفى درويش في 1 مايو/أيار 2023 عن عمر ناهز 43 عامًا بعد توقف عضلة القلب، في صدمة ضربت الوسط الفني وكل محبيه ومتابعيه.

3- شيرين الطحان

رحلت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في أبريل/نيسان 2023 عن عمر ناهز 46 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان أيضا، إذ ظلت تحاربه لسنوات طويلة ورغم أنها حسمت بعض الجولات لصالحها لكن في النهاية انتصر عليها.





4- جورج الراسي

رحل الفنان اللبناني جورج الراسي فجأة عن عمر ناهز 40 عاما، في حادث سير مروع بعد اصطدام سيارته بالرصيف وتهشمها كليا ووفاته في الحال.

5- هيثم أحمد زكي

توفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما، في صدمة بالغة هزت الوسط الفني.

6- ميرنا المهندس

توفيت الفنانة المصرية الجميلة ميرنا المهندس في أغسطس/آب 2015 عن عمر ناهز 37 عاما بعد معاناة مع السرطان اللعين، تحديدا سرطان القولون.





7- ذكرى

رحلت الفنانة التونسية الشهيرة ذكرى عن عالمنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 عن عمر ناهز 37 عاما، إذ عثر عليها هي الأخرى مقتولة في جريمة هزت الرأي العام لفترة.

8- دانة عباس

توفيت الفنانة الكويتية دانة عباس الحيدر عن عمر ناهز 21 عاما في يناير/كانون الثاني 2020 بعد إصابتها بمرض السرطان الذي قيل إنها اكتشفته في مراحله الأخيرة.

9- رجاء بلمليح

توفيت الفنانة المغربية رجاء بلمليح في سبتمبر/أيلول 2007 بالمملكة المغربية عن عمر ناهز 45 عاماً بعدما تمكن منها سرطان الثدي.

والقائمة تطول، إذ حصدت أسباب الموت المختلفة الممثل والمذيع المصري الشاب عمرو سمير عن عمر 33 عاما، والفنان المصري علاء ولي الدين عن عمر 39 عاما، والمطرب المصري عامر منيب عن عمر ناهز 48، والفنان المصري ماهر عصام عن 38 عاما، والموسيقار عمر خورشيد عن 36 عاما، والفنان المصري والملحن والمطرب محمد فوزي عن عمر 46 عاما.



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