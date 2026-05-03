مصر تعرب عن دعمها لإجراءات مملكة البحرين لحماية أمنها وصون سيادتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 06:30 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها.

وأكدت مصر وقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة في ما تتخذه من خطوات وإجراءات لمواجهة أي محاولات للمساس بأمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للمملكة.

كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربي الشقيقة يعد امتداداً وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.