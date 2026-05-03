وفاة الفنان هاني شاكر عن عمر ناهز 73 عاما رحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا قبل قليل عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.وأعلن الخبر ابنه شريف هاني شاكر إقرأ المزيد

رحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا قبل قليل عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر ابنه شريف هاني شاكر وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.... أنعى والدي وصديقي و ضهري و سندي و حبيبي و اخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن موعد ومكان جنازة الفنان هاني شاكر، حيث سيتم تشيع جنازة الفنان هاني شاكر يوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ عقب صلاة الظهر.

فيما يقام عزاء الفنان هاني شاكر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد الخميس.