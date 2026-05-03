وزير الصحة يستقبل المندوب الدائم لدولة فلسطين لمتابعة تنفيذ قرارات وزراء الصحة العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 06:30 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في مقر الوزارة بالقاهرة، وقد جرى اللقاء في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في نهاية ديسمبر ٢٠٢٥ بخصوص دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين.

وقد وضع السفير العكلوك الوزير عبد الغفار في صورة تبعات وآثار التدمير الممنهج الذي مارسته، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد قطاع الصحة الفلسطيني، خلال جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غرة، وجرائم العدوان والتطهير العرقية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وبحث اللقاء تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب بشان شراء وإدخال عيادات متنقلة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم وزارة الصحة الفلسطينية بالأدوية والمعدات وبناء القدرات.

ومن جانبه أكد الوزير خلال الاجتماع حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، مشددًا على أهمية ملف العيادات الطبية الشاملة والمتنقلة، موجها بإجراء دراسات فنية سريعة لتلبية الاحتياجات الفلسطينية، وبحث تبادل الوفود الطبية في مختلف التخصصات لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية الفلسطينية.

كما نقل السفير العكلوك إلى وزير الصحة المصري تحيات شقيقه دكتور ماجد ابو رمضان وزير الصحة الفلسطيني.

وأعرب عن بالغ التقدير لمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المصرية المتواصلة الساعية لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستقبالها وعلاجها لآلاف المرضى والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، وتوفير معظم المساعدات الطبية والإغاثية التي تدخل إلى غزة، رغم الحصار الإسرائيلي الخانق.

حضر اللقاء من مندوبية فلسطين كلٌّ من مستشار أول د.رزق الزعانين، وسكرتير ثالث عُلا عامر الجعب، ومن وزارة الصحة المصرية د.عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف المصرية، و د. سوزان زناتي مدير عام قطاع التعاون الدولي.