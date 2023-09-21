فن ومشاهير

خليك واضح وصريح.. رسالة غامضة من الفنانة زينة تثير التساؤلات

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة زينة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

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رسالة غامضة من الفنانة زينة

 

وظهرت زينة في الصور بإطلالة متميزة، ومعتمدة علي الميك اب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء، وعلقت: "خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة".

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بهذه الطريقة.. زينة تنعى الفنان أشرف مصيلحي

 

سبق، حرصت الفنانة زينة على نعي الفنان أشرف مصيلحي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت صورة للفنان أشرف مصيلحي وعلقت على هذه الصورة قائلةً: "لا إله إلا الله البقاء والدوام لله وحده الله يرحمك يااشرف ويعفوا عنك يامحترم ياجدع.. ارجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ربنا يصبرك يامنال انتي والولاد يارب".

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أحدث أعمال النجمة زينة

 

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة زينة الفترة الحالية في فيلم "الاسكندرانى"، وبدأت زينة تصوير مشاهدها مع النجم أحمد العوضى والمخرج خالد يوسف داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل، حيث التحقت زينة بأسرة العمل التي بدأت تصوير أول مشاهد الفيلم  الأربعاء الماضى.

 

أبطال فيلم الإسكندراني

 

وجاء فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

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آخر أعمال الفنانة زينة

 

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019، وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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