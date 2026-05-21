تعرف على نتائج قرعة كأس العالم للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 08:18 مساءً - سحبت اليوم الخميس قرعة كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026 التي ستقام بين 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026.

وفي ما يلي نتائج القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: قطر، بنما، مصر، اليونان.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، المتأهل عن قارة إفريقيا (كاف 1)، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، أستراليا، المتأهل عن قارة إفريقيا (كاف 2)، الدنمارك.

المجموعة الرابعة: فرنسا، هايتي، السعودية، أوروغواي.

المجموعة الخامسة: إيطاليا، جامايكا، كوت ديفوار، أوزبكستان.

المجموعة السادسة: السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجكستان.

المجموعة السابعة: مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام.

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب.

المجموعة التاسعة: البرازيل، جمهورية أيرلندا، تنزانيا، كوستاريكا.

المجموعة العاشرة: الولايات المتحدة الأميركية، مونتينيغرو، تشيلي، الجزائر.

المجموعة الحادية عشرة: المكسيك، رومانيا، الكاميرون، فنزويلا.

المجموعة الثانية عشرة: اليابان، كولومبيا، صربيا، هندوراس.

منتخب مصر يصعد إلى كأس العالم للناشئين

وكان منتخب مصر للناشئين قد ضمن تأهله للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد نجاحه في التأهل من مجموعته ببطولة كأس أفريقيا للناشئين، كوصيف لنظيره، المغرب، وبفارق الأهداف عن إثيوبيا.

وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تُقام فيها بطولة كأس العالم للناشئين السنوية في قطر، التي ستستضيف المنافسات حتى عام 2029، إذ فاز منتخب البرتغال باللقب في العام الماضي، والتي كانت النسخة الأولى بالنظام الموسّع.

وتعود هذه البطولة المرموقة لفئة الناشئين إلى قطر، في النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية تستضيفها الدولة سنويًا حتى عام 2029. وبعد النسخة التاريخية لعام 2025، التي شهدت استضافة قطر لأول بطولة في تاريخ الفيفا بمشاركة 48 منتخبًا، تواصل نسخة هذا العام اعتماد النظام الموسّع، حيث تستقبل نجوم المستقبل للتنافس على اللقب.

ومن المقرر أن تتأهل 48 دولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين، على أن تُجرى مراسم القرعة النهائية في 21 مايو بمدينة زيورخ السويسرية. وستُقام المباريات في مجمع المسابقات في أسباير زون، الذي سيتحوّل مجددًا إلى مركز نابض بالحياة يجمع المشجعين واللاعبين على حد سواء.

وقد شكل نظام الاستضافة المركزية ركيزة أساسية في تجربة الجماهير خلال نسخة 2025، حيث حضر أكثر من 197,460 مشجعًا 104 مباريات أُقيمت على مدار 15 يومًا من المنافسات، كما استفاد 130 كشافًا من أبرز الأندية العالمية من الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، مما أتاح لهم متابعة المواهب الواعدة في مكان واحد.