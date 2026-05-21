السفارة الأمريكية تهنئ الزمالك بالدورى وتشيد بمنتخب مصر قبل مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 08:18 مساءً - نشرت السفارة الأمريكية فى القاهرة على حسابها على منصة إكس رسالة تهنئة للمنتخب المصرى لكرة القدم، معربة عن حماسها لاستقبال الفراعنة فى الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم المقبلة.

السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفي بمنتخب مصر قبل كأس العالم

وقالت السفارة الأمريكية، فى تدوينة عبر حساباتها الرسمية، إنها تتطلع لرؤية المواهب الرياضية المصرية تتألق على أكبر مسرح كروى فى العالم، فى إشارة إلى مشاركة المنتخب المصرى فى مونديال الولايات المتحدة.

السفارة الأمريكية تهنئ الزمالك بالدورى المصري

كما هنأت السفارة نادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيدة بالموسم الذي قدمه الفريق، ومؤكدة أن عددا من لاعبي الزمالك المشاركين مع المنتخب الوطني سيحملون هذا الزخم إلى بطولة كأس العالم.

وأضافت السفارة في رسالتها أن الجماهير الأمريكية تنتظر مشاهدة نجوم المنتخب المصري وهم يمثلون بلادهم في البطولة العالمية، متمنية لهم التوفيق في المنافسات المقبلة.