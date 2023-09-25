تصغره ب25 عاما.. القصة الكاملة لزواج سكاي ديلي وهالك هوجان

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول إسم المصارع هالك هوجان مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل وذلك بعد زواجه الثالث وسيرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير القصة منذ البداية.

ما هي قصة المصارع هالك هوجان ؟

هالك هوجان هو تيري جين بوليا الشهير بهالك هوجان يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، عمل بعدة مهن أبرزهم " مُصارع وممثل ومقدم تليفزيون ومؤدي أصوات، ومغني، ومؤلف وغيره.

التقي هوجان بمدربة اليوجا سكاي ديلي أثناء خروجه مع نوفا في إحدي ليالي العشاء، اشتري لها مشروبًا، ومنذ ذلك الوقت بدأت قصة الحب بينهم.

ثم تتطور العلاقة بينهم، وفي يوم ما قرر هالك هوجان أن يتقدم لسكاي ديلي، والتي من كثرة التوتر، وافقت على طلب وهي تقول له موافقة يا أخي، وهذا ما نشره هوجان عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وقام بحذفه بعد ذلك معلقًا عليه “ طلبت من سكاي أن تتزوجني، وكانت مجنونة بما يكفي لتقول نعم يا أخي”

زواج هالك هوجان وسكاي ديلي

و في السياق ذاته أقيم حفل الزفاف صغير يوم الجمعة الماضي في كليرووتر بولاية فلوريدا.

و يبلغ هوجان من العمر ٧٠ عامًا، ويبلغ عمر زوجته ال ٤٥ عامًا والتي أدهش عمرها رواد السوشيال ميديا خاصةً أنها تصغر عنه ب ٢٥ عامًا.

و من جانب آخر التقط الزوجين العديد من الصور التذكارية في حفل زفافهم.