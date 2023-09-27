بعد حذفها صورها.. أصالة تطرح ميدلي "لحقت نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارا لنجاحاتها في الآونة الأخيرة، طرحت المطربة أصالة نصري ميدلي ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "لحقت نفسي"، وجمع الميدلي أكثر من أغنية، ومن أبرزها أغنية "لحقت نفسي" و"الأخبار الحلوة".

وروجت أصالة لألبومها، حيث نشرت مقطع فيديو يضم ميدلي ألبومها الجديد عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، وعلقت عليه: "الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي".



وأردفت أصالة:" تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم".



وقد حقق ميدلي "لحقت نفسي" نجاحًا هائلًا فور طرحه عبر المنصات الموسيقية وقناتها الرسمية على "يوتيوب"، والتي تعاونت فيه مع شركة روتانا، وكانت قد قررت أصالة طرح ألبومها الغنائي الجديد على جزأين أولهما "لحقت نفسي" في شكل ميدلي، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أصالة تحذف جميع صورها على موقع إنستجرام

وسبق أن فاجئت النجمة أصالة جمهورها بحذف جميع صورها على موقع "إنستجرام" مما أثار جدلًا واسعًا، لتعود من جديد وتنشر عدد من الصور الحديثة وهي ترتدي من خلالها فستان أحمر لتروج لألبومها الجديد بعنوان "لحقت نفسي" بالتعاون مع روتانا.



وصرحت أصالة أن الألبوم يحمل ست أغاني تحمل كل أغنية اسم شخص عزيز عليها قائلة:" بقدملكم كل الأوقات الحلوة المليانة محبة وصحبه وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر.. أغاني بتحكي عني وبتحكي عنكم.. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الروح فايق أيام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلة صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب مايمكن".



وأضافت: "أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بست أغاني بتقديم مختلف.. الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكايه بذات الوقت.. مابخفيكم خايفة وكأني أول مرة رح قدم لكم أغاني... كتير تعلقت بكل أغنية غنيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرات وبكل مرة كنت عم دور على ست أنا بعرفها والقصة قصتها عندها شخصية ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنى الأغاني تخللي أوقاتكم حلوة".